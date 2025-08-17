Rusya'nın Venera-D Misyonu 2036'da Başlayacak - Son Dakika
Rusya'nın Venera-D Misyonu 2036'da Başlayacak

17.08.2025 12:21
Rusya, 2036'da Venüs'e göndereceği Venera-D misyonu için hazırlıklara başladı.

VLADIVOSTOK, 17 Ağustos (Xinhua) -- Rusya, Venera-D gezegenlerarası misyonunu 2036 yılından önce Venüs'e yollamayı planlarken, hazırlıkların şimdiden başladığı belirtildi.

TASS haber ajansının pazar günkü haberine göre, Rusya Bilimler Akademisi Uzay Araştırmaları Enstitüsü Gezegen Fiziği Bölümü Başkanı Oleg Korablev, misyonun artık ülkenin yeni ulusal uzay programının bir parçası olduğunu ve misyonun ön tasarım çalışmalarının, ulusal uzay projesinin hayata geçmesiyle Ocak 2026'da başlayacağını söyledi.

Misyonun fırlatma tarihinin tasarım aşaması tamamlandıktan sonra belirleneceğini belirten Korablev, "Ancak bu, mevcut planlama dönemi içinde, en geç 2036 yılında gerçekleşecek" dedi.

Venera-D misyonu, bir iniş aracı, bir balon aracı ve bir yörünge uzay aracını içerecek şekilde planlanıyor. Enstitünün Bilimsel Direktörü ve akademisyen Lev Zeleny daha önce yaptığı açıklamada, fırlatmanın 2034 veya 2035'ten önce gerçekleşmesinin olası olmadığını söylemişti.

Kaynak: Xinhua

