Rusya, Novıy Donbass'ı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novıy Donbass yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez askeri grubu birliklerinin saldırıları sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novıy Donbass yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.
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