Rusya Savunma Bakanlığı, Loşakovo dahil 5 yerleşimin ele geçirildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Loşakovo dahil 5 yerleşimin ele geçirildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerindeki 5 yerleşim biriminin ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada Loşakovo, Komissarovo, Zelenaya Dibrova, Maryevka ve Gulevo'nun kurtarıldığı, dün de hafta içinde 10 yerleşimin ele geçirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde 5 yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 5 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Harkiv bölgesinde Loşakovo ve Komissarovo, Zaporijya bölgesinde Zelenaya Dibrova, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Maryevka ve Gulevo yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada hafta içinde Ukrayna'da 10 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiğini belirtmişti.
Kaynak: AA
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