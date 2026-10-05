Rusya Savunma Bakanlığı, Odesa'da iki kuru yük gemisini İHA'larla vurduğunu bildirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde enerji altyapısını, Odessa bölgesinde liman altyapısını ve askeri yük taşıdığı belirtilen iki kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısı ile Ukrayna ordusunun çıkarları doğrultusunda kullanılan deniz araçlarına yönelik İHA saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Dün akşam ve gece düzenlenen saldırılarda Harkiv bölgesindeki Koçetok elektrik trafo merkezinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, Odessa bölgesindeki askeri yüklerin sevkinde kullanıldığı belirtilen Vilkovo liman noktası ile Çernomorsk Limanı'nda Ukrayna ordusuna ait akaryakıt depolarının hedef alındığı ifade edildi.

Çernomorsk Limanı'nda askeri malzeme taşıdığı belirtilen bir kuru yük gemisinin de vurulduğu aktarılan açıklamada, ayrıca Odessa şehrinin güneyinde denizde seyir halindeyken askeri yük taşıyan başka bir kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedildi.

Bakanlığın başka bir açıklamasında da dün saat 20.00'den bugün 08.00'e kadar Rus hava savunma sistemlerinin farklı bölgelerde 199 Ukrayna İHA'sını imha ettiği bilgisi verildi.