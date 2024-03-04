Rusya, Türkiye'nin Karadeniz'deki ticari gemilerin emniyeti için girişimini değerlendiriyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye'nin Karadeniz'deki ticari gemilerin seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik girişimini değerlendirdiklerini söyledi.
Verşinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Karadeniz'de ticari gemilerin seyrüsefer emniyetini sağlayacak düzenleme için Birleşmiş Milletler (BM) ile işbirliği halinde temaslar yapıldığına dair açıklamasını, Moskova'da gazetecilere değerlendirdi.
Bu girişimle ilgili bilgi sahibi olduklarını belirten Verşinin, "Bu tür fikirlerin farkındayız ve şu anda üzerinde değerlendirme yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat'ta Ukrayna-Güney Doğu Avrupa Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda, "Karadeniz'de ticari gemiler için seyrüsefer emniyetini sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu kapsamda BM ile işbirliği halinde Karadeniz'de güvenlik taahhütlerini içerecek yeni bir düzenleme için temaslarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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