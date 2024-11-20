Rusya, Ukrayna çatışmasının dondurulmasını reddetti - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna çatışmasının dondurulmasını reddetti

Rusya, Ukrayna çatışmasının dondurulmasını reddetti

Kremlin, çatışmanın dondurulmasının Rusya için seçenek olmadığını vurguladı.

20.11.2024 17:46
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(ANKARA) - Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna çatışmasının dondurulmasını içeren herhangi bir önerinin Rusya için bir seçenek olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, günlük basın toplantısında medya kanallarında yer alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ocak ayında göreve başlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump ile bir ateşkes müzakeresine açık olduğu haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu haberlerde Moskova ve Kiev arasındaki çatışmanın dondurulması, bir tampon bölge oluşturulması, Kursk ve Harkov bölgelerini içeren bazı toprak değişimleri ile uzlaşmaya varılabileceği öne sürülüyor.

Peskov, "Bu çatışmanın dondurulması bizim için bir seçenek değildir ve herkes tarafından bilinen hedeflerimize ulaşmamız önemlidir" dedi. Moskova, temel hedefleri arasında Kiev'in tarafsızlık statüsüne yasal olarak bağlanması ve NATO'ya katılma çabalarından vazgeçmesi bulunduğunu söylüyor.

Haziran ayında Putin, Kiev ile müzakerelere hemen başlanması için Ukrayna birliklerinin Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinden tamamen çekilmesi gerektiğini içeren bir şartlar listesi sunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da kısa bir süre önce Peskov'unkine benzer bir açıklama yapmış ve Ukrayna'daki çatışmanın mevcut cephe hattında dondurulmasını öneren görüşlerin, Minsk anlaşmalarının daha kötü bir versiyonuna benzeyeceğini ifade etmişti.

Rus nüfusun yoğunlukta olduğu Luhansk ve Donetsk bölgelerine özerk bir statü tanıyarak Ukrayna'nın bir parçası olarak kalmalarını sağlamayı hedefleyen Minsk anlaşmalarının çerçevesi Kiev tarafından uygulanmamıştı.

Lavrov, Batı'nın Minsk anlaşmalarını sadece Rusya'ya karşı bir zaman kazanma stratejisi olarak kullandığını ve aslında Kiev'i yeniden silahlandırmayı amaçladıklarını savunmuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Rusya, Ukrayna çatışmasının dondurulmasını reddetti - Son Dakika

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