Rusya, Ukrayna'da İki Yerleşim Birimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Harkiv ve Zaporijya'da iki yerleşim yerini kontrol altına aldıklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki Harkiv ve Zaporijya bölgelerinde birer yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine dair bilgi paylaşıldı.
Rus güçlerinin, Ukrayna'da 2 yerleşim yerini ele geçirdiği belirtilen açıklamada, "Doğu Kuvvetler Grubu birlikleri, Harkiv bölgesinde Şçerbakovka, Zaporijya bölgesinde de Novoye Pole yerleşim yerlerini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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