Rusya-Ukrayna Görüşmelerinin Tarihi Bekleniyor

MOSKOVA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü turunun tarihinin "yakın gelecekte" kesinleşmesini beklediklerini söyledi.
Peskov, çarşamba günkü basın toplantısında, "Kısa süre içinde tarih konusunda bir uzlaşmaya varılacağını umuyoruz" dedi. Sözcü, görüşmelerin ne zaman yapılacağının karşılıklı mutabakatla belirlenmesi yönündeki tutumlarını vurguladı.
Kesin tarihin henüz belirlenmediğini kaydeden Peskov, müzakere çerçevesinin doğası gereği karşılıklı işbirliği gerektirdiğine dikkat çekti.
Sözcü, "Bu karşılıklı bir süreçtir" ifadelerini kullandı.
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