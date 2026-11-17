Rusya, Zaporijya'da Zalivnoye'yi aldığını ve tüm cephede ilerlediğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesindeki Zalivnoye yerleşim yerinin ele geçirildiğini bildirdi. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediğini, Zalivnoye'yi Doğu Askeri Kuvvetleri birliklerinin kurtardığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Zalivnoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, "Doğu Askeri Kuvvetleri birlikleri, Zaporijya bölgesindeki Zalivnoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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