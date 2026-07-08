Rutte: Trump olmasaydı bu zaferler olmazdı - Son Dakika
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Rutte: Trump olmasaydı bu zaferler olmazdı

08.07.2026 12:04
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Trump'ın İran politikası ve müttefiklerin savunma harcamalarını artırmasındaki rolünü överek, başarısının büyük olduğunu ve kendisi olmadan bunların gerçekleşmeyeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik politikası ve NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmasındaki rolünü överek "Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi." dedi.

Rutte, NATO Ankara Zirvesi'nin ikinci gününde, devlet ve hükümet başkanlarını "Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı"nda bir araya getirecek ana oturum öncesinde basına ABD Başkanı Donald Trump'la ortak açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'ın nükleer ve balistik füze kapasitesini zayıflattığını söyleyen Rutte, bunun hem İsrail ve Orta Doğu hem de ABD ile dünya güvenliği için önemli olduğunu belirtti.

Rutte, "Ardından bunu barışçıl bir çözüme ulaştırmaya çalışırken onlar (İran) dün gemilere saldırdı. Bu yüzden dün gece yaptığınızın (ABD'nin İran'a saldırıları) kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu, çok güçlü bir karşılıktı ve bu konuda yanınızdayım." dedi.

"(Trump'a hitaben) Başardığınız gerçekten çok büyük bir zafer ve bunu tekrar söylemek istiyorum." ifadesini kullanan Mark Rutte, Kanada ile Avrupalı müttefiklerin 2024 yılına kıyasla 2025 ve 2026'da savunma harcamalarını toplam 258 milyar dolar artırdığını aktardı.

Rutte, bu ülkelerin ABD savunma sanayiinden yaptıkları alımlar ve yatırımlar sayesinde ABD'de yaklaşık 200 bin kişilik istihdamın da desteklendiğine dikkati çekerek, "Yani burada açıkça görülüyor ki ülkeleri gerçekten harekete geçirmeyi başardınız." diye konuştu.

Genel Sekreter Rutte, "Ben şunu savunuyorum. Bu koltukta olmasaydınız bunların hiçbiri gerçekleşmezdi. Elbette bunda Rusya'nın etkisi var ama aynı zamanda sizin de etkiniz çok büyük. Bu, gerçekten büyük bir zafer. Bunu siz başardınız." ifadelerini kullandı.

Grönland konusunda da Davos Zirvesi'nde yapılan anlaşmaya atıfta bulunan Rutte, "O anlaşmanın adım adım uygulanmasını sağlayacağım." taahhüdünü yineledi.

NATO Ankara Zirvesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde dün başlayan NATO Ankara Zirvesi'ne 32 üye ülkenin yanı sıra Asya-Pasifik'teki bazı NATO ortaklarının liderleri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy gibi çeşitli davetliler katılıyor.

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününe, NATO Savunma Sanayi Forumu damga vurdu.

Forumun açılışında konuşan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın yeni projelerini duyururken, forumda, NATO'nun "Uzay ve Gözetleme", "Taarruz Kabiliyetleri" ve "Entegre Hava ve Füze Savunması" alanlarındaki yeni projelerine taraf olan ülke ve şirketlerle toplu imza töreni de yapıldı.

Forumda ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuşma yaptı.

Zirveye katılacak liderlerin Ankara'ya varması dün gün boyu devam ederken, liderler bugün de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun temasları

Zirveye katılmak için dün Ankara'ya gelen ABD Başkanı Donald Trump, öncesinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında bir soru üzerine Trump, Türkiye'ye yönelik ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamındaki yaptırımlarını kaldırabilecekleri mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da F-35 konusunda Liderler Zirvesi'nden hayırlı bir karar çıkacağına inandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ayrıca, zirveye katılan liderler ve eşleri onuruna, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği verdi.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kış bahçesinde de resepsiyona ev sahipliği yaptı. Resepsiyona, NATO üyesi ülkelerin yanı sıra AP4 (Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore) ülkeleri ile davetli devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Kaynak: AA

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