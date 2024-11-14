Ryanair'den İtalya'da 1,5 Milyon Euro İade

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İtalya Rekabet Kurumu (Antitrust-AGCM), İrlanda merkezli düşük maliyetli hava yolu firması Ryanair'in 2021 ile 2023 yılları arasında "check-in" işlemi için havalimanlarında fazladan masraf ödemek durumunda kalan müşterilerine toplamı 1,5 milyon avroyu aşan para iadesi yapacağını bildirdi.

İtalyan basınında yer alan bilgiye göre, Rekabet Kurumu, tüketici kanununun 21 ve 22. maddelerine aykırı olması muhtemel haksız ticari uygulama nedeniyle şirket hakkında başlatılan soruşturmayı taahhütlü olarak kapattığını açıkladı.

Rekabet Kurumu, Ryanair'in check-in işlemi için havalimanında fazladan masraf ödeyen müşterilerine para iadesi yapmayı taahhüt ettiğini bildirdi.

Buna göre, Ryanair 2021 ile 2023 yılları arasında şirkete şikayette bulunan tüm tüketicilere, havalimanında yapılan check-in işlemi için ödenen 55 avro tutarındaki ücreti tamamen geri ödeyecek.

Şirketin geri ödemeyi taahhüt ettiği tutarın 1,5 milyon avrodan fazla olduğu ifade edildi.

Ryanair'in ayrıca yine müşterilerinin şikayetine istinaden, "öncelikli" ve "el bagajlı" kategorilerinde müşterilerin gidiş ve dönüş yolculuklarında aynı hizmeti ayrı ayrı seçebilmeleri ve farklı birim fiyatlarını görüntüleyebilmesini sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Firmanın, internet sitesi ve uygulamasını da bu hususlara göre düzenlemeyi taahhüt ettiği aktarıldı.