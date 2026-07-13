Ryanair Uçuşunda Panik Anları - Son Dakika
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Ryanair Uçuşunda Panik Anları

13.07.2026 21:15
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Motor arızası nedeniyle Selanik'te iniş yapan uçakta yaralanan yolcu, emniyet kemeriyle kurtarıldı.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 10 Temmuz'da arıza sebebiyle iniş yapan Ryanair uçağının motorundan kopan parçanın cama çarpması sonucu yaralanan Sırp yolcunun eşi Svetlana Maksimu Ivic, eşini dışarıya savrulmaktan diğer yolcuların çabası ve emniyet kemerinin kurtardığını belirtti.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'e konuşan Ivic, motordan kopan parça eşinin oturduğu yerdeki camı kırdığında, eşinin göğsüne kadar camdan dışarı çıktığını ve yaklaşık iki dakika bu şekilde kaldığını aktardı.

Ivic, olay anını "Ben arkasında oturuyordum. Yanında oturan kız eşimi kolundan tuttu. Üç kişi daha vardı. Hepsi birlikte eşimi içeri çekiyorlardı. Maskeler düştü ve panik yaşandı. Eşim üç kez bayıldı. Cama bir valiz koydular ama o da dışarı düştü." şeklindeki sözlerle aktardı.

Uçağın emniyet kemeri ve diğer yolcuların çabalarının eşini kurtardığını söyleyen Ivic, şu ana dek hava yolu şirketinden kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini ifade etti.

Ivic, yaralanan eşinin hala boyunluk takmak zorunda olduğunu, "uçak" kelimesini duyunca titremeye başladığını, kendisinin de psikolojik olarak kötü durumda olduğunu anlattı.

Aynı uçağın bir gün önceki uçuşta da sorun yaşadığını iddia eden Ivic, eşinin omuz ve boynundaki yaralanma ile sürtünmeden kaynaklanan yanıklar nedeniyle Selanik Üniversite Hastanesi'nde tedavi altında olduğunu kaydetti.

10 Temmuz'da Selanik'ten Almanya'nın Münih kentine giden Ryanair'e ait yolcu uçağının pilotları, Üsküp civarındayken motorlardan birinde uçuş sırasında çözülemeyecek ciddi bir arızanın meydana geldiğini fark etmiş, mürettebat, uçağın derhal Selanik'e dönmesine karar vermişti.

İniş esnasında motordan kopan bir parçanın uçağın camına çarpması sonucu cam kenarında oturan yolcu yaralanmış, uçakta panik yaşanmıştı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Selanik, Güncel, Dünya, Son Dakika

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