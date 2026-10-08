Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Maltepe\'deki bina çökmesinde hesap çağrısı yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan Maltepe'deki bina çökmesinde hesap çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Maltepe'deki bina çökmesinde hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için acil şifa diledi. Can güvenliğinin ihmale bırakılamayacağını, acının sebeplerinin ortaya çıkarılmasını ve varsa ihmali olanların hesap vermesini istedi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Maltepe'de çöken binaya ilişkin, "Milletimizin can güvenliği hiçbir ihmale bırakılamaz. Bu acının sebepleri bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalı, varsa ihmali bulunan herkes hesap vermelidir" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Maltepe'de meydana gelen bina çökmesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altındaki vatandaşlarımızdan gelecek hayırlı haberleri bekliyor, kurtarma çalışmalarını büyük bir gayretle sürdüren ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Milletimizin can güvenliği hiçbir ihmale bırakılamaz. Bu acının sebepleri bütün yönleriyle ortaya çıkarılmalı, varsa ihmali bulunan herkes hesap vermelidir."
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