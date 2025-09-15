Saadet Partisi'nden A Milli Takıma Kutlama

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyor, ortaya koydukları inançlı mücadele için yürekten kutluyorum" mesajını paylaştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan X hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyor, ortaya koydukları inançlı mücadele için yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.
