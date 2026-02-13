Saadet Partisi Oylamaya Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Saadet Partisi Oylamaya Katıldı

Saadet Partisi Oylamaya Katıldı
13.02.2026 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Tekin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında 6 kategoride fotoğrafları değerlendirdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sinan Tekin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Tekin, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçen Tekin, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" başlıklı fotoğrafı oyladı."

Tekin, "Günlük Hayat" kategorisinde" Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu", Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde" Stuart Brock'un "Yasaya karşı" ve "Spor" kategorisinde ise Esra Bilgin'in "Alperen" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Sinan Tekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saadet Partisi Oylamaya Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu

11:30
Piyasalar alev alev Tarihi bir rekor daha geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi bir rekor daha geldi
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:46:01. #7.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Oylamaya Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.