Sabanca İnterpol Delegesi Seçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol-Europol Daire Başkanı Mustafa Serkan Sabanca, 3 yıllığına İnterpol İcra Komitesi Avrupa Kıtası delegeliğine seçildi.
İskoçya'nın başkenti Glasgow'da 4-7 Kasım'da 92. Interpol Genel Kurulu oturumu düzenlendi.
Interpol'ün X hesabından yapılan açıklamaya göre, kurulda, Interpol'ün 13 üyelik İcra Komitesinin 9 yeni üyesi belirlendi.
Kurulda, EGM İnterpol-Europol Daire Başkanı Sabanca, 3 yıllığına Interpol İcra Komitesinin Avrupa Kıtası delegesi olarak seçildi.
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