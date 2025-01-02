Sabri Uzun Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sabri Uzun Gözaltına Alındı

Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Uzun, İsrail ile ilgili paylaşımı nedeniyle Ankara'da gözaltına alındı.

02.01.2025 11:32
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(İSTANBUL) - Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, İsrail'e ticaret konusunda yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında X sosyal medya platformunda yaptığı bir paylaşım nedeniyle soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında uzun bu sabah Ankara'da gözaltına alındı.

Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Uzun sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, " Baba, İsrail'e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail'i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sosyal Medya, İstanbul, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İsrail, Ankara, Hukuk, Medya, Son Dakika

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