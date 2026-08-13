Sadakat Kartları İçin Uyum Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Sadakat Kartları İçin Uyum Süresi Uzatıldı

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KVKK, sadakat kartlarının kullanımı için gereken uyum süresini 28 Şubat 2027'ye uzattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sadakat kartlarının kart sahibinin bilgisi ve rızası dışında başkaları tarafından kullanılmasını önlemek amacıyla alınması gereken güvenlik önlemleri için verilen uyum süresini 28 Şubat 2027'ye kadar uzattı.

KVKK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, Kurumun 28 Şubat'taki ilke kararında, alışverişlerde kullanılan sadakat kartlarıyla ilgili doğrulama mekanizmalarının oluşturulabilmesi için veri sorumlularına 6 aylık uyum süresi verildiği hatırlatıldı.

Uyum süresinin 28 Ağustos'ta sona ereceğine işaret edilen kararda, "Sektörden gelen talepler doğrultusunda söz konusu uyum süresinin uzatılması ihtiyacının hasıl olduğu dikkate alınarak, bahse konu ilke kararına uyum süresinin 28 Şubat 2027'ye kadar uzatılmasına ve bu hususun Resmi Gazete'de ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, 28 Şubat, Güvenlik, Güncel, KVKK, Son Dakika

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