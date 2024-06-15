Sadece İnsan Derneği, Uganda'da 130 kurban keserek açlıkla mücadele eden ailelere yardım edecek

Sivil toplum kuruluşu Sadece İnsan Uluslararası Yardım Derneği, Uganda'nın başkenti Kampala'da 130 kurban kesecek.
Sadece İnsan Derneği, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı.
Derneğin Kurumsal İletişim Koordinatörü İskender Tagiyev ve görevliler, Kampala bölgesindeki hayvan pazarında incelemelerde bulundu.
Sadece İnsan Derneği, yaklaşık 910 hayırseverin desteğiyle 130 büyükbaş keserek kurban etlerini Kampala'nın farklı bölgelerinde açlık ve kıtlık yaşayan 5 bin aileye ulaştıracak.
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