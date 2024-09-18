Sadr, Gazze Gösterisini İptal Etti

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Irak'ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, Gazze'ye dayanışma için yapılmasını istediği gösteriyi, Lübnan'da yaşananlardan dolayı iptal etti.

Şii lider Sadr, 20 Eylül Cuma günü için Gazze'ye dayanışma gösterisi yapılması çağrısı yapmıştı.

Sadr'ın destekçileri söz konusu gösteriye hazırlanırken, liderleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösteriyi iptal ettiğini duyurdu.

Sadr, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Filistin ve Lübnan'daki büyük şer Amerika'nın açık desteğiyle Siyonist pervasızlık ve terörizmi, uluslararası kararlara ve insani çağrılara yanıt vermeyerek ve sistematik Siyonist-Amerikan terörüne karşı ayaklanan halkların sesini görmezden gelerek tüm bölgeyi bir imha savaşına sürüklemek istiyor. Bundan dolayı beklenen milyonluk gösteriyi iptal etme gerekliliği duyuyorum. Bunlar (gösteriler), İsrail'in halklara karşı bunca saldırılarından sonra işe yaramıyor."

Şii dini ve siyasi lider Sadr, lideri olduğu Sadr Hareketi'nin adını bir süre önce "Ulusal Şii Akımı" olarak değiştirmişti.