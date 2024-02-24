Safranbolu Belediyesi tarafından açılan bağcılık kursunda 100 kişi eğitim görüyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi tarafından açılan bağcılık kursunda 100 kişi eğitim görüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından açılan bağcılık kursunda 100 kişi eğitim görüyor

Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen bağcılık kursuna 100 kişi katıldı. Kurs kapsamında toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme ve hastalıklarla mücadele konularında eğitim veriliyor. Eğitimlerin amacı, ilçenin coğrafi işaretli ürünü olan 'çavuş üzümü' başta olmak üzere tarımda üretimi artırmaktır.

24.02.2024 14:57  Güncelleme: 14:59
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Safranbolu Belediyesi tarafından açılan bağcılık kursunda, 100 kişi eğitim görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde düzenlenen ve 100 kişinin katıldığı kursta, ilk gün eğitimleri tamamlandı.

Merkez sorumlusu ve ziraat mühendisi Pınar Uslu, kursiyerlere toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme ve hastalıklarla mücadele konularında bilgi verdi.

Yaklaşık 1,5 ay sürecek eğitimlerle, ilçenin coğrafi işaretli ürünü "çavuş üzümü" başta olmak üzere tarımda üretimin artırılması amaçlanıyor.

Eğitimlerin ilk gününe katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kursa katılımın yoğun olduğunu vurgulayarak, "Üretime olan bu ilgiyle, biz bağ bozumu şenliklerimizi tekrar gündeme alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Safranbolu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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