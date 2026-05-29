Safranbolu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Safranbolu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Safranbolu'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
29.05.2026 21:23
Safranbolu'da minibüsle otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Z.P. idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında S.T. yönetimindeki 78 SN 146 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.P, A.E.P. ve S.P. ile minibüsteki S.E. ve S.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Safranbolu, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

