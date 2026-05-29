Safranbolu\'da Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Z.P. idaresindeki 34 BV 4969 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü yakınlarında S.T. yönetimindeki 78 SN 146 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki S.P, A.E.P. ve S.P. ile minibüsteki S.E. ve S.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.