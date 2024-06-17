Safranbolu ve Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
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Safranbolu ve Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı

Safranbolu ilçesi ve Karasu, Kurban Bayramı tatili boyunca yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Safranbolu'nun tarihi konakları ve Karasu'nun sahilinde denizin tadını çıkaran ziyaretçiler, tatillerinin keyfini sürdü. Cankurtaranlar da sahillerde bayram mesaisi yaparken, plajlardaki yoğunluk dronla görüntülendi.

17.06.2024 18:33
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Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi ile Sakarya'nın kıyı ilçesi Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı.

Genellikle üç katlı, 6-8 odalı estetik biçimde şekillendirilmiş tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçeyi tercih etti.

Kafe ve restoranlarda yöresel lezzetler ile ünlü Safranbolu lokumundan tadan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.

Karasu sahilinde denizin ve güneşin tadını çıkardılar

Sakarya'nın denize kıyı ilçesi Karasu, bayramın ikinci gününde yoğunluk yaşadı.

Arife ve bayramın ilk günü olumsuz hava şartları nedeniyle uygulanan deniz yasağının bugün sona ermesiyle sahillere dolduran vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Tatilcilerin bir kısmı güneşlenip denize girerken, bir kısmı plaj voleybolu oynayarak eğlendi.

Cankurtaranlar da sahillerde bayram mesaisi yaptı.

Karasu'ya gelen Nejla Altay, gazetecilere, tatilin çok güzel geçtiğini belirterek, "Burada cankurtaran olması çok iyi. Çok da güzel ortamı var." dedi.

Yaklaşık 20 yıldır ilçeye gelen Ömür Özcan da bayram tatili için ailece burada bulunduklarını, sahilin epey kalabalık olduğunu ifade etti.

Gülseren Akman ise "Karasu'nun kumu harika; ince ve taşsız. Herkesi bekleriz." diye konuştu.

Plajlardaki yoğunluk dronla da görüntülendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Safranbolu ve Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

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