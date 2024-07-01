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Sağanak sonrası sanayi sitesinde iş yerlerini su bastı

ORDU - Ordu'da sağanak yağışlar sonrası Fatsa ilçesindeki sanayi sitesinde yaklaşık 10 işyerini su bastı. Vatandaşlar su baskınlarını temizlemek için çalışma başlattı.

İlçe genelinde etkili olan sağanak, gece saatlerinde şiddetini arttırdı, sabaha kadar devam etti. Gün içerisinde de devam eden sağanak sonrası Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ev ve işyerlerini su bastı, taşkınlar meydana geldi, sokak ve caddeler sular altında kaldı. Yağışların devam etmesiyle Fatsa Büyük Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 10 işyerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla işyerlerindeki suları temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri ilçenin çeşitli noktalarında iş makineleri yardımıyla temizleme çalışmaları başlattı.

"Her yağmurda sıkıntı yaşıyoruz"

Sanayi esnaflarından Cüneyt İnç, "Sağanak sonrası yukarıdan gelen su bizim işyerlerimize bastı. Her seferinde söylüyoruz, önüne bir kanal yapılabilir, maliyeti de düşük olan bir şey. Buraların bu şekilde olması, yolun doğru yapılmaması bizleri sürekli sıkıntıya sokuyor. İşyerimizde bir takım zarar var ama önemi yok, biz perişan oluyoruz. Tüm arkadaşlar ellerinden gelen çabalarla yardımcı olmaya çalışıyor" diye konuştu.

"Önlem alınması gerekiyor"

Sanayi sitesinde işyeri bulunan Zeki Kuru isimli esnaf, "Derenin dolmasıyla bunu her seferinde yaşıyoruz. Bununla alakalı önlem alınması gerekiyor, işyerimiz batmış durumda. Tedbir alınmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.,

Erkan Akkaya ise "Su hızlı bir şekilde bastı ve işyerimizin içerisine girdi. Sonrasına kendimiz müdahale ettik, çok şükür atlattık. Bizden daha sıkıntılı olanlar var" dedi.

Vatandaşlar, bu duruma önlem alınması gerektiğine dikkat çekti.