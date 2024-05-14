Sağanak yağış Kumçatı-Cizre karayolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Sağanak yağış Kumçatı-Cizre karayolunu ulaşıma kapattı

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kumçatı-Cizre karayolu ulaşıma kapandı. Dereler taştı, yollar su altında kaldı ve birçok araç yolda mahsur kaldı. Güvenlik güçleri vatandaşları güvenli alanlara geçmeleri konusunda uyardı.

14.05.2024 22:34
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Sağanak yağış Kumçatı-Cizre karayolunu ulaşıma kapattı

ŞIRNAK - Şırnak'ın Kumçatı beldesinde etkili olan sağanak yağış nedeni ile Kumçatı-Cizre karayolu ulaşıma kapandı.

Şırnak merkezde dolu yağışı etkili olurken, Kumçatı beldesinde de sağanak yağış nedeni ile dereler taştı yollar su altında kaldı, bazı araçlar da yolda kaldı.Kumçatı beldesinde aniden bastıran yağmur sağanak yağışa döndü. Yaklaşık 20 dakika boyunca durmadan devam eden yağmur nedeni ile dereler taştı cadde ve sokaklar göle döndü. Kumçatı beldesi Bestasor mevkiinde yağmur suyunun yola taşması sonucu Kumçatı-Cizre karayolu ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Güvenlik güçleri olası bir sel felaketine karşı vatandaşların güvenli alanlara geçmesi uyarısında bulunurken belde belediyesine ait iş makineleri tıkanan menfezleri ve kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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