SAHA EXPO'da Teknoloji İşbirliği Anlaşmaları

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SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı kapsamında imzalanan çok sayıda anlaşmayla, yerli ve yabancı birçok firmanın arasındaki teknoloji işbirliği güçleniyor.

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yerli bulut sanallaştırma çözümünden Bozok mühimmatına birçok projede işbirliği

Fuarda kurumlar arasında çok sayıda işbirliği anlaşması da imzalanıyor.

SAHA EXPO'nun ikinci gününde SSB, HAVELSAN ve TÜBİTAK arasında TSK Bulut Bilişim Sistemi projesi kapsamında yerli bulut sanallaştırma çözümü imza töreni gerçekleştirildi.

Ayrıca, TÜBİTAK SAGE ve Baykar arasında Bozok mühimmat projesi stratejik işbirliği imza töreni yapıldı. Kurum yetkililerinin katıldığı her iki törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve SSB Başkanı Haluk Görgün müşahit olarak bulundu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TÜBİTAK SAGE ve Baykar arasındaki işbirliği imza töreninde yaptığı konuşmada, "Bozok mühimmatının seri imalatına yönelik bir sipariş anlaşması imzalandı. Bu anlaşma 1000 adetlik Bozok mühimmatı üretimini kapsıyor. Yüzde 100 ihracat. Afrika'daki Baykar müşterisi 2 ülkeye bu mühimmatlar ihraç edilecek." dedi.

Baykar ile Roketsan arasında mühimmat ve ekipman projeleri stratejik işbirliği anlaşması

Baykar ile Roketsan arasında mühimmat ve ekipman projeleri stratejik işbirliği, Baykar ile ASELSAN arasında ise mühimmat, IFF sorgulayıcı, kamera, uydu haberleşme ve telsiz sistemleri projeleri stratejik işbirliği anlaşmaları imzalandı.

Ayrıca, Baykar ile TEI arasında TEI-PD170 ve TEI-TJ60 motor seri üretim satış projesi de kurum yetkililerinin katılımıyla imzalandı.

Baykar ile Ordulu arasında görüntü aktarma merkezi projesi stratejik işbirliği de yapıldı. Baykar ayrıca Hırvatistan'dan Orqa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden Edge Group ile de stratejik işbirliği anlaşması yaptı.

Bu anlaşmaların yanı sıra SSTEK, Impro ve Telespazio arasında deprem sonrası yıkılan binaların hava platform görüntüleriyle otomatik tespitine ilişkin proje sözleşmesi ile görüntü kıymetlendirme hizmet ihracatı sözleşmesi de imzalandı.

Arca Savunma ve MSM Export arasında da topçu mühimmatı sözleşmesi imzalandı.