SAHA EXPO'ya Geri Sayım Başladı - Son Dakika
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SAHA EXPO'ya Geri Sayım Başladı

Türkiye’nin savunma sanayi fuarı SAHA EXPO, 22-26 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek.

14.10.2024 11:48
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"Oyun değiştiren teknolojilere dokunun" temasıyla Türk savunma sanayisini nin gücünü sergilemeye, tüm dünyadan teknolojileri ve ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan SAHA EXPO için geri sayım başladı.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştirilecek.

İlk kez 2018 yılında düzenlenen ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek SAHA EXPO, geçen kısa sürede dünyanın en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri haline geldi.

Bu yıl birçok açıdan kendi rekorlarını kıracak olan SAHA EXPO'ya, 120 ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyet katılım sağlayacak. Fuarda imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde yaklaşık 2 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılması bekleniyor.

Uluslararası ilginin yüksek olduğu SAHA EXPO, çok önemli global anlaşmalara zemin hazırlayacak; yerli üreticileri, teknolojileri dünyanın ihtiyacı olan alıcılarla buluşturacak.

200'den fazla imza atılacak

Türk savunma, havacılık ve uzay sanayisinin tanıtımına ve ihracat potansiyelinin artırılmasına azami katkı sağlayacak şekilde gerçekleştirilen SAHA EXPO, bölgenin en büyük sektör buluşması olacak ve geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli işbirlikleri için etkin bir platform oluşturacak.

Fuar kapsamından 200'den fazla imza töreni, 300'den fazla ürün lansmanı yapılacak.

Geleceği şekillendiren teknolojilerin yer alacağı fuarda yerli ve yabancı çok sayıda firma, kurum ve kuruluş en son ve yeni ürünlerini sergileme fırsatı bulacak. Önceki fuarda 78 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyi ağırlayan SAHA EXPO, bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nin 8 sergi salonu, fuaye ve dış alanlarını kapsayan toplam 90 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek. SAHA EXPO'da 150 binden fazla profesyonel ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor.

Kapanış konuşmasını Selçuk Bayraktar yapacak

SAHA EXPO sadece bir fuar olarak değil, sektörde paydaş olan, sektörde faaliyet gösteren bütün profesyonellerin bir araya geldiği, bir buluşma olarak organize edildi. Bu doğrultuda alanında uzman ismlerin katılımıyla çok sayıda panel gerçekleştirilecek. Panellerde, yurt içinden ve dışından sektör profesyonelleri bir araya gelip çeşitli konuları detaylı şekilde değerlendirecek.

Etkinliğin son gününde BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kapanış konuşması yapacak.

Bu sene SAHA EXPO'da bir ilk olarak yerli ve milli imkanlar ile üretilmiş harp gemileri ve insansız deniz araçları Sarayburnu ve Ataköy limanlarında resmi heyetlerin ve katılımcıların ziyaretine açılacak. Türk savunma sanayisinin son dönemde Deniz Kuvvetlerine kazandırdığı çeşitli platformlar bu kapsamda tanıtılacak.

Halkın ziyaretine de açık

SAHA EXPO, geçen yıllarda 4 gün olarak düzenlenirken bu yıl fuara bir gün daha eklendi.

Savunma, havacılık ve uzay endüstrisi alanındaki son teknolojik gelişmeleri yerinde deneyimlemek, teknolojiye hükmedenlerin, geleceği şekillendireceği yeni dünyanın kapısını aralamak isteyenler için fuarın halka açık gün sayısı 2'ye çıkarıldı. Buna göre, 25 Ekim Cuma ve 26 Ekim Cumartesi günleri 18 yaş sınırı çerçevesinde halk günleri olarak planlandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Teknoloji, Politika, İstanbul, Türkiye, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAHA EXPO'ya Geri Sayım Başladı - Son Dakika

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