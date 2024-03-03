Şahbaz Şerif, Pakistan'ın yeni başbakanı seçildi - Son Dakika
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Şahbaz Şerif, Pakistan'ın yeni başbakanı seçildi

Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Şahbaz Şerif'in 201 oy alarak ikinci kez başbakan seçildiğini duyurdu. Şerif, PML-N, PPP ve diğer siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı olarak göreve başladı.

03.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz Partisi (PML-N) Başkanı Şahbaz Şerif'in, 201 oy alarak ikinci kez başbakan seçildiğini duyurdu.

The Dawn gazetesinin haberine göre, PML-N, Pakistan Halk Partisi (PPP) ve farklı siyasi partilerden oluşan ittifakın ortak adayı Şerif, Pakistan'ın yeni başbakanı oldu.

Ulusal Meclis Başkanı Sadık, Şerif'in, mecliste yapılan oylamada geçerli oyların 201'ini alarak ikinci kez başbakan seçildiğini açıkladı.

Başbakanlık seçiminde, Şerif'in rakibi olan ve eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı.

Şerif, 2022-2023 arasında da Pakistan Başkanı olarak görev yapmıştı.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Kaynak: AA

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