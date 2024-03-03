Şahbaz Şerif, Pakistan'ın yeni başbakanı seçildi

Kırklareli'nde şehit annesi, Kur'an kursu için emekli maaşını bağışladı

Kırklareli Müftülüğü tarafından başlatılan Kur'an kursu inşaatı yardım kampanyasına destek vermek isteyen şehit annesi, emekli maaşını bağışladı. İl Müftüsü, yapılan bağışın anlamlı olduğunu belirtti ve herkesin desteğini beklediklerini ifade etti. Ayrıca Pınarhisar Belediyesi tarafından yapılacak yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi hakkında da bilgi verildi.