Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine 2 iş yerinde arama yaptı.
Ekipler aramalarda 11 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Şahinbey'de Kumar Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında - Son Dakika
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