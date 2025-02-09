Şahinbey'de Kumar Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında

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Şahinbey ilçesinde kumar oynattıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı ihbarı üzerine 2 iş yerinde arama yaptı.

Ekipler aramalarda 11 kumar oynatılan bilgisayar kasası ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.