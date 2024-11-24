Sahte avukata şikayet

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Kendisini avukat olarak tanıtıp tehdit eden şahıstan şikayetçi oldu

RİZE - Rize'de kiracısına zam yapmak istediği sırada kiracısının "Avukatım" diye tanıştırdığı kişinin daha sonra avukat olmadığını öğrenen ve sahte avukatın tehditlerine maruz kalan kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Rize'de yaşayan Kadir Ekşi isimli vatandaş, halaları ile ortak olduğu dükkanın kiracısı ile kira artışını konuşmak istedi. Bunun üzerine kendisinin avukatı olduğunu ifade eden kiracısı mal sahiplerini bir şahıssa yönlendirdi. Ekşi ailesi ile görüşen şahıs orta yolu bulmaya hatta Ekşi ailesinin iddialarına göre işletmelerini kendilerinden cüzi bir ücret karşılığında satın almaya kalktı. Bunun üzerine bir araştırma yapan Kadir Ekşi, Rize Barosu'nda şahsı sorgulayınca avukat olmadığını öğrendi ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Şahsın suç duyurusu üzerine halalarını arayarak tehdit ettiğini iddia eden Ekşi, can güvenliğinin olmadığını dile getirerek yetkilileri göreve çağırdı.

Kendisini avukat olarak tanıtan şahsın hissedarlar arasında tartışma da çıkardığını iddia eden Ekşi, mağdurların şahıstan şikayetçi olduğunu ifade ederek "Mal sahibi olduğum bir işletmede bana kendisini kiracımın avukatı olarak tanıtı. Sadece bana değil hisse ortağım olan halama da kendisinin diplomalı belgeli avukat olduğunu beyan etti. Buna dair birtakım belgeler gösterdi. Bu konuyla ilgili kendisi benim dükkandaki hissemi almak istediğini söyleyerek çok cüzi bir miktarda beni kandırmaya ve dolandırmaya çalışarak hissemi almaya çalıştı. Fakat beni etrafımdaki dostlarım işe uyandırdı. Kendini avukat olarak tanıttığı hissedarlar arasında tartışma çıkardı, ses kayıtları aldı. Kendisi hakkında birçok mağdurun şikayeti ile suç duyurusunda bulunduk. Bu suç duyurusundan sonra takriben 45 gün, 2 ay oldu ancak herhangi bir işlem yapılmıyor" dedi.

Kendisini avukat olarak tanıttığını söylediği şahsın, kendi halası Mehtap Ekşi'yi arayarak 'Kadir dayak yesin, otursun' şekline tehdit ettiğini de iddia eden Ekşi "Bu şahıs bana kendi rızasıyla WhatsApp'tan göndermiş olduğu ses kaydında 'Ben polisten ve adliyeden korkmam. Ben adliyede her türlü işimi yürütürüm' şeklinde bana beyanda bulunuyor. Şöyle ki bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunduğum için halamı arayarak 'Benim kardeşim hapisten adam bıçaklama suçundan yeni çıktı', beni kastederek 'Kadir dayak istiyor, dayağını yesin otursun' şeklinde beyanda bulunuyor, soruşturmaya, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor ve ret kararı veriliyor. 'Hepsi reddedildi ve reddedilecektir. Bana bir şey yapamazsınız' diyor" ifadelerini kullandı.

Kendilerini kandıran şahsın adliyede liseden mezun olabilmek için stajyer olarak çalıştığını ve bu sayede de Rize Adliyesi'nde birçok tanıdığı olduğunu, bu tanıdıklarının ismini sayarak kendilerini korkutmaya çalıştığını iddia eden Ekşi "Bu şahıs daha önce lisede okurken, adalet bölümü okumuş ve burada staj görmüş. Burada olan tanıdıklarının isimlerini de veriyor. Tarafı olmamasına rağmen dosyalar hakkında yasa dışı yollardan el altı suretle bizim şahsi dosyalarımız hakkında bilgi alıyor. Yani bu dosyaların tarafı değil böyle bir hakkı yok ama nasıl yapıyor bilmiyorum. Dosyalar hakkında bilgi alıyor ve benim hakkımda, şahsi dosyalarım hakkında bilgi alıp bunu benim halama iletiyor. Suç işliyor, göz göre göre çok ağır suç işliyor. Soruşturmalar kimi durduğu yerde duruyor, işleme konmuyor, kimi de 8 gün gibi komik bir süre içerisinde işlenmeden gerekli mevzuatlar uygulanmadan ret kararı veriliyor. Dalga geçer gibi bunun üzerine halamı arayıp 'Soruşturmalar ret oldu. Ben ifadeye dahil gitmedim, gitmeyeceğim ve diğerleri de ret olacak diyor" dedi.

Can güvenliğinin olmadığını sözlerine ekleyen Ekşi konuşmasının devamında "Can güvenliğim yok. Ailem, annem, babam ve ben. Tehdit edildiğime dair ses kaydıyla suç duyurusunda bulunmamıza rağmen tarafıma ne bir koruma kararı, ne bir tedbir kararı verilmemekle beraber şüpheli ifadeye çağırmadan, ses kayıtları incelemeye dahi alınmadan soruşturmaya ret kararı veriliyor" ifadelerini kullandı.

Olayı anlatan Kadir Ekşi'nin halası Mehtap Ekşi ise kiracılarının kendisine 'Avukatım var, onunla görüşün' dediğini iddia ederek "Ben kendisini tanımam. 2024 yılı 1 Ocak'ta dükkanımıza gittiğimde kiracımız kendisinin avukatı olduğunu, hatta daha önce Edirne Keşan'da ikamet eden kız kardeşimi arayarak 'Benim avukatım var' dedi ve kendilerini avukat olarak görüştürdü. Bunlar da telefon ses kayıtlarında mevcuttur. Sonra ben ertesi gün İstanbul'da olan kız kardeşimin kızını aradım. Dükkanda yine kendisinin avukat olarak bana tanıttı ve 'Ben avukatım, adliyede staj görüyorum' dedi. Yeğenim ona 'Avukat kartını at diye WhatsApp'tan' söyledi. 'Tamam şimdi yanımda yok ama eve gidince atarım' dedi. Bütün telefon kayıtlarında mevcuttur, mahkeme tarafından alındığında o kayıtlar gerçek ortaya çıkar zaten" dedi.