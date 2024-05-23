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Sahte bankacıya kimlik bilgilerini verdi, 48 bin TL dolandırıldı

SAMSUN - Samsun'da hurdacılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan 60 yaşındaki vatandaş, telefonda kendisini 'bankacı' olarak tanıtan kişiye kimlik bilgilerini verince 48 bin TL dolandırıldı.

Tekkeköy ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan Mustafa Kasap'ın hayatı, topladığı hurdaları boşaltırken çalan telefonu nedeniyle zehir oldu. Yorgun bir şekilde çalan telefona cevap veren Kasap, kendisini bankacı olarak tanıtan ve adının Süleyman K. olduğunu söyleyen dolandırıcıya kimlik bilgilerini verdi.

Kimlik bilgilerini verdikten sonra içine kurt düşen Mustafa Kasap, bankaya telefonla ulaşamayınca şubeye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Kredi çekildiğini ve kredi kartı çıkartılıp kullanıldığını öğrenen Kasap, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Samsun 1. Tüketici Mahkemesi tarafından bankaya yaptığı itirazı reddedilen Kasap'a bir de Samsun İcra Müdürlüğü tarafından icra takibi başlatıldı. 45 günlük geri itiraz süresinde karara tekrar itiraz edeceğini ifade eden Kasap, 48 bin TL'lik zararı için yetkililerden yardım istedi.

"Hurda boşaltırken boşluğuma geldi ve bilgilerimi verdim"

Kendisini arayan kişiyi bankacı sanarak TC kimlik bilgilerini verdiğini ve sonrasında yaşanacak olayları engellemek için banka ile irtibata geçmeye çalıştığını ifade eden Mustafa Kasap, "Ben hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Birisi kendini 'bankacı' olarak tanıtarak beni aradı. Ben de o sırada hurda boşaltırken boşluğuma geldi ve kimlik bilgilerimi arayan kişiye verdim. Daha sonradan kendimi toparlayınca bankayı aradım. Telefonla bankaya ulaşamayınca şubeye gittim, onlar bir şey yapamayacaklarını söyleyince jandarmaya gittim. Bu süre zarfında 4-5 saat kaybım oldu. O sürede bana 'bankacı' olduğunu söyleyen şahıs internet üzerinden para çekiyor. Oradan da başka bankadaki hesabına havale ediyor. Ben internetten başvuru bilmem, havale yapma bilmem. Beni dolandırdılar. Dolandırılmamda payı olanlardan şikayetçiyim" dedi.

"Toplamda 48 bin TL beni zarara uğradım"

Hurda toplayarak ayda ortalama 4-5 bin TL kazandığını ve şu anda 48 bin TL'lik bir yükün altına girdiğini dile getiren Kasap, "Dolandırıcı, 10 bin TL kredi çekmiş. Bir de kredi kartı çıkartıp, onu kullanmış. Toplamda 48 bin TL beni zarara uğratmış. Adalet ve hakkımı istiyorum. Yetkililerden hakkımın korunmasını istiyorum. Savcılığa mektup yazdım ve mahkemeye çıktım. Kulaklarımda ve gözlerimde sıkıntı var. O nedenle notlar hazırlayıp, hakime verdim. Konuşmakta ve duymakta sıkıntı yaşadığım için notlar yazarak kendimi savunmak istedim. Çekmediğim parayı neden ödeyeyim. Kendi karnımı zor doyuruyorum. Hurda toplayarak ayda 4-5 bin TL kazanıyorum. Bakkaldan aldığım ürünlerin parasını zor ödüyorum. O nedenle yetkililerden yardım istiyorum" diye konuştu.

Sokaklarda hurda toplamanın yanı sıra iş olursa ufak çaplı inşaatlarda da çalıştığını ifade eden Mustafa Kasap, paraları kimin hangi numaradan çekip hangi hesaba gönderildiğinin belli olduğunu ve yetkililerin duruma el atması gerektiğini sözlerine ekledi.