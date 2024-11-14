Sahte Plaka Kullanımı: 2 Tutuklama

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Bulgaristan'dan getirdikleri otomobile sahte Türk plaka takarken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, Karaağaç Mahallesi'nde bir aracın Bulgaristan plakasını Türk plaka ile değiştiren A.Ş'yi suçüstü yakaladı.

A.Ş. ifadesinde, Edirne'de tanıştığı E.S'nin Türkiye'de sigorta işlemi yapılmamış kazalı araçların muadillerini Bulgaristan'dan 2 bin 500 avro karşılığında getirdiğini anlattı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ş ve E.S. emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece "Resmi evrakta sahtecilik" suçundan tutuklandı.