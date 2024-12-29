Sakarya, 8.400 Kişiye Ücretsiz Terapi Hizmeti Verdi - Son Dakika
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Sakarya, 8.400 Kişiye Ücretsiz Terapi Hizmeti Verdi

Sakarya, 8.400 Kişiye Ücretsiz Terapi Hizmeti Verdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2024'de 8.400 vatandaşa ruh sağlığı ve aile terapisi hizmeti sundu.

29.12.2024 16:46
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında 8 bin 400 kişiye ruh sağlığı, çift, dikkat ve ebeveyn terapisi hizmeti verdi.

Sosyal Gelişim Merkezi Aile Danışma Birimi, "Aile güçlenirse, toplum güçlenir" mottosuyla 2024 yılında 8 bin 400 vatandaşa aile yaşamında yaşadıkları zorlukları aşmak için ücretsiz eğitim gerçekleştirdi.

Büyükşehirden yapılan açıklamada, "SGM'de uzman kadro eşliğinde çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere ve özel eğitim çocuklarına kadar farklı gruplara ruh sağlığı terapisi, çift terapisi, dikkat terapisi gibi danışmanlık hizmetleri veriliyor. Ayrıca 4-12 yaş arası çocuklar için dikkat eksikliği üzerine danışmanlık desteği sunuluyor." denildi.

Öğrenciler SAMEK'te giyim üzerine deneyim yaşadı

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'na (SAMEK), Tes-İş Adapazarı Anadolu Lisesi'nin 9'uncu sınıf öğrencileri konuk oldu.

Lise öğrencileri giyim aksesuar dikimi ve görsel sanat atölyelerinde keyifli anları deneyime dönüştürdü.

Kendilerine eldiven tasarlayan ve sulu boya üfleme tekniğiyle kitap ayracı yapan öğrenciler yeteneklerini keşfetti.

766 bin metreküp hafriyat bertaraf edildi

Büyükşehir Belediyesi hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, molozlarıyla şehri kirletenleri tespit etmek için örnek bir uygulama geliştirdi. Uygulama kapsamında kentin tüm noktalarını izleme fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Hafriyat otomasyon ve araç takip sistemiyle hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarının şehri ve doğayı kirletmesine 'dur' demeye devam ediyor. 700'den fazla aracın hareketlerini, 4 farklı atık sahasının her metrekaresini takip eden Büyükşehir, depolama sahalarında da tam kontrolü sağladı. HYBS yazılımına entegre olan depolama sahalarında artık barkotsuz döküm yapılamayacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya, 8.400 Kişiye Ücretsiz Terapi Hizmeti Verdi - Son Dakika

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