Sakarya Akyazı\'da otomobille çarpışan motosikletin 76 yaşındaki sürücüsü öldü.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, otomobille kafa kafaya çarpışan motosikletin sürücüsü Necdet Angın (76), hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü S.A. ise yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Akyazı Kabakulak-Yahyalı yolunda meydana geldi. Necdet Angın yönetimindeki 54 HS 346 plakalı motosiklet ile S.A. yönetimindeki 06 ATM 09 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Necdet Angın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Angın'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından önce Akyazı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü S.A. ise ambulansla kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.