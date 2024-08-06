Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ankara Caddesi'ni yeniledi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmaları kapsamında Ankara Caddesi'nin Budaklar geçişindeki 3 kilometrelik güzergahı yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin yoğun bölgelerinde mesaisine ağırlık veren Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, güvenli ve güçlü ulaşım altyapısının tesisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Ankara Caddesi'nin Budaklar geçişinde çalışma başlatan ekipler, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlayarak 3 bin metre uzunluğundaki güzergahı 6 bin ton asfaltla yeni yüzüne kavuşturdu.

Yazlık katlı kavşağı için uygulama projesine başlandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Yazlık Kavşağı'na yapılacak katlı kavşak projesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından destek sözü aldıklarını bildirdi.

Alemdar, yazılı açıklamasında, seçim beyannamesinde yer alan Yazlık Katlı Kavşağı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmede destek sözü aldıklarını, bölgeye kazandırılacak yatırım için uygulama projesine başladıklarını belirtti.

Hazırladıkları katlı kavşak projesiyle artık bölgede sürücülerin hiçbir şekilde duraksama yaşamadan istedikleri güzergaha gidebileceklerini, bu yolun Sebahattin Zaim Bulvarı (Camili Yolu) ile Farabi Caddesi arasında transit geçiş sağlayacağını aktaran Alemdar, şunları kaydetti:

"Yonca kavşak modeli ile hiçbir şekilde duraklama olmadan trafik akışını sağlayacağız. Çevre yolu ile Serdivan istikameti arasında bir köprü inşa edeceğiz. Böylelikle Sebahattin Zaim Bulvarı ile Farabi Caddesi arasında da transit geçiş olacak. Yeni Yazlık Kavşağı vakitten, akaryakıttan, karbon salınımından sağlayacağı faydaların yanında kesintisiz ulaşım ile araç trafiğini rahatlatacak, ulaşımlar konforlu olacak. Şehrin beklentisi var. Biz de bu konuda çalışma yaptık ve bakanlığımızla görüştük. Yazlık Kavşağı için bakanlığımızın desteğini, onayını aldık. Uygulama projemize başlıyoruz. İnşallah bölgedeki trafik yükünü hafifletecek bir yatırımı şehrimize kazandıracağız. Bu şehrin geleceği için yorulmadan en iyisini ortaya koymak için gayret etmeye devam edeceğiz."

SASKİ'nin atık su arıtma tesisi uluslararası rehberde yayınlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erasmus öğrencilerini Karaman Atık Su Arıtma Tesisleri'nde ağırladı.

"Ne Harika Bir Dünya" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe, Avusturya, İtalya, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya'dan toplamda 29 öğrenci katıldı.

Alanında uzman personeller tarafından öğrencilere, iklim, gaz ve karbon ayak izlerini azaltma konusunda atık su arıtma süreçleri ve arıtmanın çevresel etkileri hakkında bilgi verildi.

Projeyle gençlere çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık oluşturulması hedeflenirken, Karaman Atık Su Arıtma Tesisi ise projenin en önemli unsuru olarak öne çıkıyor.

Etkinlik 7 dilde yayınlanacak Ekolojik Okuryazarlık Rehberi'nin "İklim ve Gaz" bölümünde yer alacak.

Büyükşehir yaz festivali başlıyor

Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali, TRT Sanatçıları Şehir Konserleri ve hemşehri buluşmasıyla kapılarını açacak.

Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenecek festivalde, binlerce kişi farklı kültürleri tanıma fırsatı bulacak.

Festivalin ilk bölümü hemşehri buluşmaları ve TRT Sanatçıları Şehir Konserleri ile başlayacak, 4 gün boyunca farklı kültürlere ait buluşmalarla devam edecek.

Etkinlik kapsamında Sakarya Millet Bahçesi'nde stantlar kurulacak, kültürel faaliyet yürüten 34 farklı dernek katılım sağlayacak.

Hemşehri etkinlikleri, 8 Ağustos'ta 11.00'de kapılarını açacak ve 12 Ağustos'ta 23.30'a kadar devam edecek.