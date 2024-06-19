Sakarya Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kültür ve Turizm Gezileri Düzenliyor - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kültür ve Turizm Gezileri Düzenliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen kültür ve turizm gezisiyle öğrencilerin kültürel ve sosyal bilincini artırmayı hedefliyor. Gezi kapsamında Sapanca İl Ormanı, Taraklı, Alifuatpaşa Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü gibi birçok nokta ziyaret edildi. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler hem eğlendi hem de öğrenme fırsatı buldu.

19.06.2024 17:13
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Sakarya Büyükşehir Belediyesince öğrencilere yönelik düzenlenen kültür ve turizm gezileri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son olarak Ferizli Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin Ortaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen gezide, Sapanca İl Ormanı, Taraklı, Alifuatpaşa Müzesi ve 2. Bayezid Köprüsü gibi birçok nokta ziyaret edildi.

Kültürel ve sosyal bilinci artırmak amacıyla uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler eğlenirken öğrenme fırsatı buldu.

Şoförler ve otomobilciler odalarından sürücülere uyarı

Sakarya'da şoförler ve otomobilciler odaları, sürücülere trafikte dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Ferizli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Fazlı Demirci ile Karasu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kerim Uyar, ortaklaşa yaptıkları açıklamada, turizm sezonundan dolayı yollarda araç yoğunluğunun arttığına dikkati çekti.

Fındık bahçelerindeki bakımdan dolayı "pat pat" olarak tabir edilen tarım araçlarının da bugünlerde çoğaldığını vurgulayan Demirci ve Uyar, sürücülerden hız yapmamalarını, trafik kurallarına mutlaka uymalarını istedi.

Sakarya Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği üyeleri bayramlaştı

Sakarya Arama Kurtarma ve Araştırma Derneğince Söğütlü ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Akgöl Millet Bahçesi'ndeki mesire alanında buluşan Dernek Başkanı Kenan Sarı ve üyeler, hep birlikte bayramlaştı.

Herkesin bayramını kutlayan Sarı, suda boğulma vakalarına dikkati çekerek, ailelerden çocuklarını kanal ve göletlerden uzak tutmalarını istedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kültür ve Turizm Gezileri Düzenliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Kültür ve Turizm Gezileri Düzenliyor - Son Dakika
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