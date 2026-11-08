Sakarya'da 7. güvercin festivalinde yaklaşık bin kuş 29 kategoride puanlandı - Son Dakika
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Sakarya'da 7. güvercin festivalinde yaklaşık bin kuş 29 kategoride puanlandı

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Sakarya\'da 7. güvercin festivalinde yaklaşık bin kuş 29 kategoride puanlandı
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Kostüm Güvercin Federasyonunca Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki otelde düzenlenen 7. Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali'nde yaklaşık bin güvercin 29 kategoride puanlandı. İki gün süren festivalde her kategoride ilk üçe girenlerin sahiplerine kupa ve hediye verildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çok sayıda tepeli güvercinin getirildiği "Tepeli Kostüm Güvercinleri Festivali"nin 7'ncisi Sakarya'da düzenlendi.

Kostüm Güvercin Federasyonunca (KGF) Serdivan ilçesindeki otelde gerçekleştirilen geniş katılımlı festivalde güvercinler, renkleri, duruşları, gözleri, gagaları ve paçaları gibi özellikleriyle ayrı ayrı puanlandı.

"Federasyon Künyeli/Öntepe ve Çifttepe" olarak adlandırılan, özelliklerine göre 29 kategoride değerlendirilen güvercinlere iki gün süren festivalde hakem heyeti tarafından puanlar verildi.

Her kategoriden 1, 2. ve 3. seçilen kanatlıların sahiplerine kupa ve çeşitli hediyelerin takdim edildiği organizasyonda yaklaşık bin güvercin boy gösterdi, çok sayıda ziyaretçi festivale katıldı.

"Beslediğimiz kuşları yurt içi ve dışında Türk güvercini olarak tanıtacağız"

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yılmazer, AA muhabirine, federasyonun Türkiye'de 7 derneğinin bulunduğunu, besledikleri güvercinler için yarışmalar ve sergiler düzenlediklerini söyledi.

Bunun yanı sıra kurulan pazar alanında güvercinlerin sahiplendirildiğini anlatan Yılmazer, Türkiye'nin birçok ilinden gelen güvercinseverlerin festivalde buluştuklarını belirtti.

Yılmazer, yarışa ve masa salımına getirilen kuş sayısının 500'e yakın olduğunu, bunların haricinde binin üzerinde kostüm güvercininin alanda yer aldığını ifade etti.

Her kategoride hakemlerin puan vermesiyle kuşların derecelendirildiğini anlatan Yılmazer, "Bu yılki katılım yarış içi kuş sayısı olarak çok fazla. 58 ildeki arkadaşın aynı çatı altında toplandığı bir organizasyonda Sakarya, buluşma noktası oldu. İlgisi olanlar da gelip takip edebiliyor. Organizasyon standartları inşallah daha da yükselecek. Beslediğimiz kuşları yurt içi ve dışında Türk güvercini olarak tanıtacağız. Türkiye'de yetişmiş, son 50 yılda artık ırk haline gelmiş, tescili yapılma aşamasında olan güvercin türleri var. Bunu tüm dünyaya da tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

Recep Dağdelen, 5 yıldır festivale Aksaray'a özgü kuşlarla katıldıklarını, bu yarışmaya da 15 kuş getirdiklerini belirtti.

Salih Topal da Karaman'dan 5 kuşla organizasyonda yer aldıklarını, 15 yıldır bu işi severek yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA
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