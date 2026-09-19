Sakarya\'da 718 bağımsız bölümde "mahalle bazlı kentsel dönüşüm" başladı

Sakarya'da 718 bağımsız bölümde gerçekleştirilecek "Tığcılar 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında binaların yıkımına başlandı.

Büyükşehir Belediyesince Adapazarı ilçesindeki Tığcılar Mahallesi'nde yaklaşık 47 dönüm üzerinde hayata geçirilecek kentsel dönüşüm kapsamında 109 bina ve 718 bağımsız bölüm bulunuyor.

1999 Marmara Depremi'nde büyük acılar yaşayan Sakarya'da, ilk kez "mahalle bazlı kentsel dönüşüm" gerçekleştiriliyor.

Kentsel dönüşümün yapılacağı mahallede düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende projeyi anlatan video izletildi.

Programda konuşan Vali Rahmi Doğan, Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu söyledi.

Doğan, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve 1999 Marmara Depremi'nde acılar yaşandığını belirterek, sağlam binalar yapmanın önemine değindi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 450 bin konutun 3 yıl içerisinde yapılarak 11 şehirde hak sahiplerine teslim edildiğini anlatan Doğan, bu faaliyetin de önemli olduğunu kaydetti.

Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı tebrik ederek, "Bugün Sakarya'da bu mahallede bu iş başarıldı. İnşallah bu binaları yıkıp yerlerine, sağlam zemine sağlam binalar yaparak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"Tığcılar'da bir canımı kaybetmek istemiyorum"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da hem Türkiye hem de Sakarya'da büyük işler yapıldığını söyledi.

Yavuz, kentsel dönüşümün yaklaşık 47 dönümlük alanda şehrin en merkezinde ve en değerli yerinde gerçekleştirildiğini, 3 etap şeklinde devam edeceğini kaydetti.

Mahalle ölçeğinde kentsel dönüşümün başladığını, belki bu adımla Sakarya'yı kapsayacak kentsel dönüşüm hamlesini başlattıklarını dile getiren Yavuz, "Eleştiri olsa da birileri anlamasa da şehrimiz için bu hayırlı işi devam ettirelim, ettireceğiz ve inşallah şehrimiz daha güzel hale gelecek." ifadesini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise malın telafi edildiğini, binaların yapıldığını ama canların geri getirilemediğini anlatarak, depremde yaşananları bir daha yaşamak istemediklerini vurguladı.

Dirençli şehirler, sağlam ve sosyal binalar ile yeşil Sakarya'yı oluşturmaları gerektiğini ifade ettiklerini belirten Alemdar, "Şehrin en sıkıntılı bölgesi Tığcılar. Zemin, bina, dönüşüm bakımından Tığcılar. Nereden bakarsanız bakın Tığcılar'daki bu dönüşümün ne kadar zor olacağını biliyoruz. Bana, 'Niye kolay yerden başlamadın, Tığcılar'dan başladın?' denildi. Tığcılar'da çok katlı bina fazla, zemin, binalar çok kötü, Tığcılar'da bir canımı kaybetmek istemiyorum.' dedim." diye konuştu.

Alemdar, "Türkiye'de ilk dediğimiz yüzde 91 bağımsız bölüm imzayla bu dönüşümü başlatıyoruz. İnşallah başardığımızda şehrimizin diğer mahalleleriyle bu şehri yeniden dirençli, sosyal ve yeşil şehir haline getirmenin mutluluğunu hep beraber yaşamış olacağız." diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, mahalle sakinleri ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ertuğrul Kocacık, Ali İnci, Murat Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Tığcılar Mahallesi muhtarı Hüseyin Kınay da projenin hayırlı olmasını diledi.

Dua edilmesinin ardından iş makineleri bir binanın yıkımına başladı.

Öte yandan evi yıkılacağı için duygulanan bir kadını, Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar teselli etti.