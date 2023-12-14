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Sakarya'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak - Son Dakika
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Sakarya'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak

Sakarya'da düzenlenen hayır çarşısında, ev yapımı yiyecekler ve el işi ürünler satılarak elde edilen gelir Filistinlilere bağışlanacak. İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya destek amacıyla İsrail menşeili ürünlerin alınmaması çağrısı yapıldı.

Sakarya\'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak
14.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:41
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Sakarya'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sakarya Şubesince Adapazarı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinlikte, vakıf üyesi kadınların evlerinde yaptıkları kek, pasta, börek, sarma, aşure gibi çeşitli yiyecekler ile hediyelik eşyalar ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

Bazı kadınlar da "hayır çarşısı"nda sac böreği yaparak destekte bulundu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan İl Müftüsü Mehmet Aşık, İslam'ın ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın bugün maalesef kan ağladığını söyledi.

Saldırı karşısında yüreklerinin sızladığını dile getiren Aşık, Müslümanlar olarak kavli duanın yanında İsrail menşeili ürünleri almayarak fiili duayla duruma tepki göstereceklerini kaydetti.

Müslüman'a yakışanın bu olduğunu vurgulayan Aşık, "Sadece böyle söylemekle sonuç alınmaz. Kavli duaya, fiili duamız da ortak olacaktır. İnşallah zafer yakındır." ifadesini kullandı.

Aşık, TDV üyesi kadınların ve gençlerin katkısıyla yapılan kermesin iki gün süreceğini belirterek, "Elinizden gelen gayreti gösterin. Yarın mahşer günü Allah, 'Kulum ilk kıblen Mescid-i Aksa'ya ne yaptın?' dediği zaman, 'Yarabbi, evde dua ettim ama gücüm nispetinde bir kuruşum da oraya geçti.' diyebilesiniz. Karınca misali en azından safımız belli olsun. Bu sadece Arapların meselesi değildir, ümmetin, İslam'ın meselesidir." diye konuştu.

Zalim İsrail'in saldırısının İslam aleminin uyanmasına vesile olduğunu anlatan Aşık, "Göreceksiniz zafer yakındır. Kur'an öyle buyuruyor. Allah müjdeyi öyle veriyor inşallah. Bu güzel hizmete, kermese emeği geçen kimler varsa Rabbim onlardan razı olsun." dedi.

İki gün sürecek hayır çarşısında satılan ürünlerden elde edilen gelir Filistinlilere bağışlanacak.

Kaynak: AA
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Sakarya, Aksa, Uluslararası İlişkiler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da açılan hayır çarşısında satılan ürünlerin geliri Filistinlilere bağışlanacak - Son Dakika
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