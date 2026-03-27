Sakarya\'da Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi Başladı

Sakarya'da ağız ve diş sağlığının ele alındığı "5. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar (DOINF5) ve 4. Ağız Mikrobiyotası Kongresi" başladı.

TÜBİTAK Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında desteklenen, Sağlık Bakanlığı, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Deneysel, Biyoteknolojik ve Stratejik Sağlık Araştırmaları Derneği işbirliğiyle SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen kongre 3 gün sürecek.

Kongrede, oral ve dental enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, diş kliniklerinde kullanılacak sterilizasyon yöntemleri, antiseptik solüsyonlar, gargaralar ve ağız mikrobiyotasının (yararlı ve zararlı mikroorganizmalar topluluğu) klinik hastalıklarla ilişkisi bilimsel çerçevede tartışılacak.

Kongrenin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, diyabetten kardiyovasküler hastalıklara, gebelik komplikasyonlarına kadar birçok hastalığın ağızdan başladığını söyledi.

Üniversiteyle her zaman ortak çalıştıklarını ancak sahadaki taramalarda da bilimsel yolla hizmet etme gayesinde olduklarını belirten Özdemir, "Mikrobiyota kavramı da bildiğimiz gibi insan sağlığını aslında bütüncül olarak ele alan kavram olarak son yıllarda çok gelişti. Literatürde birçok çalışmada mikrobiyota kavramı sadece oral sağlıkta değil, vücudun birçok organında, sağlığında öne çıkmış durumda. Bu yüzden kongredeki konuları çok kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Kongre Başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş de AA muhabirine, kongrenin dental enfeksiyonlara, akılcı antibiyotik kullanımına ve ağız mikrobiyotasını korumaya odaklandığını belirtti.

Altındiş, kongre kapsamında diş hekimleri ve öğrencileri ile alanında uzmanlarla dental enfeksiyonları, ağız mikrobiyotasını detaylı ele alacaklarını dile getirerek, katılımcıların mesleki yaşamlarına yararlı olabilecek, el becerisini geliştirecek sertifikalı kurslar düzenleneceğini kaydetti.

Kongrenin 29 Mart Pazar gününe kadar devam edeceğini bildiren Altındiş, "Kongremiz, birbirinden değerli konuşmacılarımızla periodontoloji, endodonti ve implant oturumu şeklinde devam edecek. Ayrıca, uluslararası konuşmacılarımızla da uluslararası panel gerçekleşecek. Bu panelde de hem mesleki hem de bilimsel açıdan dünyadaki gelişmeleri buradaki katılımcılarımıza aktarmış olacağız. Verimli ve başarılı kongre olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk Periodontoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ali Çekici ise "Periodontal Hastalığın Etiyolojisi ve Güncel Tedavisi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.