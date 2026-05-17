Sakarya'da Ahşap Köprü Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Ahşap Köprü Yarışması

17.05.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mühendislik öğrencileri, Sakarya'da maket köprü tasarımlarını tanıttı. Yozgat Bozok Üniversitesi birinci oldu.

Farklı üniversitelerde öğrenim gören mühendislik öğrencileri, Sakarya'da "ahşap köprü" yarışmasında maket tasarımlarını tanıttı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından Esentepe Kampüsü'nde düzenlenen yarışma mühendislik öğrencilerini aynı platformda buluşturdu.

Etkinliğe SAÜ, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Yarışmada öğrencilerin oluşturduğu maket köprüler, tasarım, taşıma kapasitesi, dayanıklılık, malzeme verimliliği, taşıyıcı sistem davranışı ve estetik kriterler, statik analiz, üretim süreci, estetik görünüm ve kontrollü yıkım aşamaları açısından jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bio Helix Takımı'nın projesi üstün yük taşıma performansı sergileyerek birinci olurken, "En İyi Estetik Ödülü"ne de layık görüldü. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin projesi "Fırat Köprüsü" yarışmada ikincilik elde etti.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Akpınar, AA muhabirine, projeyle, öğrencilerin mezuniyetten önce meslek hayatına yönelik uygulamalı çalışmaların içine dahil olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Akpınar, ortaya koyulan ürünlerin ölçekli modeller olsa da gerçek hayattaki mühendislik uygulamalarının küçük birer örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Harun Arslan, ilk kez düzenlenen yarışmaya 4 kişilik ekiple katıldıklarını, estetik ve taşıyıcılığı bütüncül şekilde ele alan bir yaya köprüsü tasarladıklarını kaydetti.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İlayda Karabulut da farklı bölgelerdeki üniversitelerden gelen ekiplerle yarıştıklarına değinerek, yaya köprüsü projelerini anlattı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Ahşap Köprü Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi

13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 13:36:25. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Ahşap Köprü Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.