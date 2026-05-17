Sakarya'da Ahşap Köprü Yarışması

Farklı üniversitelerde öğrenim gören mühendislik öğrencileri, Sakarya'da "ahşap köprü" yarışmasında maket tasarımlarını tanıttı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Öğrenci Topluluğu tarafından Esentepe Kampüsü'nde düzenlenen yarışma mühendislik öğrencilerini aynı platformda buluşturdu.

Etkinliğe SAÜ, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesi'nden lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Yarışmada öğrencilerin oluşturduğu maket köprüler, tasarım, taşıma kapasitesi, dayanıklılık, malzeme verimliliği, taşıyıcı sistem davranışı ve estetik kriterler, statik analiz, üretim süreci, estetik görünüm ve kontrollü yıkım aşamaları açısından jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Bio Helix Takımı'nın projesi üstün yük taşıma performansı sergileyerek birinci olurken, "En İyi Estetik Ödülü"ne de layık görüldü. Fırat Üniversitesi öğrencilerinin projesi "Fırat Köprüsü" yarışmada ikincilik elde etti.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Akpınar, AA muhabirine, projeyle, öğrencilerin mezuniyetten önce meslek hayatına yönelik uygulamalı çalışmaların içine dahil olmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Akpınar, ortaya koyulan ürünlerin ölçekli modeller olsa da gerçek hayattaki mühendislik uygulamalarının küçük birer örneğini oluşturduğunu ifade etti.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Harun Arslan, ilk kez düzenlenen yarışmaya 4 kişilik ekiple katıldıklarını, estetik ve taşıyıcılığı bütüncül şekilde ele alan bir yaya köprüsü tasarladıklarını kaydetti.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi İlayda Karabulut da farklı bölgelerdeki üniversitelerden gelen ekiplerle yarıştıklarına değinerek, yaya köprüsü projelerini anlattı.