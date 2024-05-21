Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Sakarya\'da akaryakıt istasyonunda çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltılırken çıkan yangında, iki işçi alevlerin arasında kaldı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı. Maalesef, yaralılardan biri yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21.05.2024 21:47
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Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltıldığı esnada çıkan yangında yaralanarak hastaneye kaldırılan iki işçiden biri yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda tankerden yakıt boşaltılırken henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, istasyonda çalışan Erdal Aktaş (43) ile A.Ö. (27) alevlerin arasında kaldı.

Yangına ilk müdahale diğer istasyon çalışanları tarafından yapılırken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından söndürüldü, yaralanan işçiler sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Aktaş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi, A.Ö'nün ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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