Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi - Son Dakika
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Sakarya'da Akran Dayanışması Projesi

Sakarya\'da Akran Dayanışması Projesi

Öğrenciler arası dayanışma ile akran zorbalığına karşı farkındalık artırılıyor.

29.12.2024 12:47
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Sakarya'da hayata geçirilen "Akran Dayanışması" projesiyle öğrenciler örnek davranış modellerine yönlendirilerek akran zorbalığının eğitim hayatındaki olumsuz etkilerinin önüne geçiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bir yıldır sürdürülen projeyle, öğrenciler arasında akran dayanışması ve işbirliğini artırılması, empati duygularını geliştirerek aynı yaştaki çocuklar arasında hoşgörünün yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında, akran zorbalığıyla ilgili farkındalık kazandırmak ve öğrencilerin birbirleriyle ilgili olumlu düşüncelerini ön plana çıkarmak için okullarda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mithat Şahin, AA muhabirine, akran zorbalığının, okul öncesinden ortaöğretime kadar bütün eğitim kademelerinde görülen büyük bir problem olduğunu, buna karşı okuldaki eğitimcilerle geliştirdikleri "Akran Nezaketi" çalışmasını uygulamaya başladıklarını anlattı.

Bu çerçevede iyi ve örnek davranışlara odaklanarak öğrencilerin birbirlerini desteklemelerini amaçladıklarını aktaran Şahin, "Özellikle bu seneki öğrencilerimizin davranışlarından son derece memnunum. Disiplin olayları aza inmiştir ve çok az vaka görülmektedir. Bu konuda öğrencilerimle gurur duyuyorum. Projenin öğrenciler üzerinde büyük katkısı olmuştur." dedi.

Müdür Yardımcısı ve Sınıf Öğretmeni Ayşe Can Özdemir de yaşanılan olumsuzluklardan yola çıkarak geliştirdikleri projede, zorbalığın kendisine vurgu yapmak yerine bakış açısını değiştirip karşısına nezaketi, iyi örnekleri koyduklarını ifade etti.

Özdemir, kent genelinde tüm kademelerde "Akran Dayanışması" adı altında uygulanmaya başlanan projelerinin bir yıla yayılmış etkinlikler takviminden oluştuğuna değinerek, "Proje öğrenciler üzerinde büyük etki yaptı. Öğrencilerin birbirlerine kapıyı tutma davranışları bile farklılaştı. Bazı arkadaşlarını daha fazla oyuna dahil ettiklerini, kötü söz söyleyen birisi olursa artık bu zorbalığa ortak olmadıklarını, iyi davranışların arttığını, disiplin suçların azaldığını istatistiki olarak da görebiliyoruz." diye konuştu.

Bir sene içinde bile çok yol katettiklerini dile getiren Özdemir, örneğin düzenledikleri dostluk turnuvalarında sahaya çıkan iki takımı birbiriyle oynatmak yerine karma yaptıklarını çünkü amaçlarının rekabet olmadığını sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Muhammet Özen Demir, proje sayesinde yaşadıkları çeşitli engellere ve zorbalığa karşı nasıl kendilerini savunacaklarını öğrendiklerini belirterek, "Bugün kartonlara yaşadığımız sorunları yazdık. Sonra kağıtlarımızı arkadaşlarımızla değişerek sorunlara çözüm aradık. Karşılıklı çözebileceğimizi anladık ve sorunlara çözüm ürettik." ifadelerini kullandı.

Öğrenci Cümey Sağçete de "Akran Dayanışması" projesi sayesinde kaynaşma, dayanışma, birbirlerine güvenme, saygılı olma ve nezaket gibi olumlu davranışları pekiştirdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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