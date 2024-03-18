Sakarya\'da Belediye Başkan Adayları ve Sendikalar Çanakkale Zaferi\'ni Kutladı

Sakarya'da bazı belediye başkan adayları ile sendikalar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhur İttifakı Serdivan Belediye Başkan adayı Osman Çelik, mesajında, Çanakkale Deniz Zaferi'nin sadece Türk milletinin değil, dünya tarihinin kaderini değiştiren önemli sahnelerden biri olduğunu belirtti.
Zaferin 109. yıl dönümünü kutlamanın büyük gururunu yaşadıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:
"Çanakkale ruhuyla kenetlenen ecdadımız, 1915 yılında yurdumuza göz dikmiş düşmanlara karşı istikbalini ve istiklalini korumak isteyen milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale, Türk milletinin tarih boyunca kazandığı en şanlı zaferlerden biri. Zaferin 109. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum."
"Kahramanlık ve vatan sevgisinin coşkusunu yaşıyoruz"
Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, büyük zaferin yıl dönümünü kutladı.
Çanakkale Zaferi'nin dünya tarihinin akışını ve Türk milletinin kaderini değiştirdiğine dikkati çeken Gündoğdu, İstiklal Harbi'nin kazanılmasına ve mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olduğunu belirtti.
Gündoğdu, "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde yüreklerimizde bir kez daha kahramanlık ve vatan sevgisinin coşkusunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Çanakkale'de canlarını siper eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Aziz milletimiz kahramanlık destanı yazdı"
CHP Serdivan Belediye Başkan adayı Aydoğan Arslan, Çanakkale'de sadece zafer kazanılmakla kalınmadığını, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığını belirterek, "Çanakkale geçilmez dedirten aziz milletimizin kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale savaşlarının, 109. yıl dönümünü büyük gurur ve coşkuyla kutluyor, aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyorum." mesajını paylaştı.
İYİ Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Kılıçaslan ise kahraman Mehmetçiğin 109 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermediğini ifade ederek, aziz şehitlerin ve gazilerin kahramanlıklarla dolu hatıralarının, Atatürk'ün kendilerine inanarak emanet ettiği Cumhuriyetin yaşatılmasının en büyük teminatı olacağını vurguladı.
"Kahramanlık destanına İslam coğrafyasından da birçok Müslüman katıldı"
HAK-İŞ Konfederasyonu ve HİZMET-İŞ Sendikası Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir, Çanakkale'de elde edilen muhteşem zaferin tarihlerinde çok özel yeri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"1915'te Çanakkale'de muhteşem destan yazılmıştı. O kahramanlık destanına sadece Anadolu'dan değil, İslam coğrafyasından da yürekleri iman dolu birçok Müslüman katılmıştı. Kudüs ve Gazze'den yola çıkan 300 kişi bizlerle birlikte Çanakkale cephesine koştular ve Çanakkale destanını yazdılar. Gazze sadece Filistin'in değil, tüm Müslümanların Çanakkale'sidir.
Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünü kutluyor, vatanı, bayrağı ve hürriyeti için şehit düşen Mehmetçiklerimizi ve vatandaşlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun."
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