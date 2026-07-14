Sakarya'da Cankurtaranlar 35 Kişiyi Kurtardı

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, bir haftada boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiyi kurtardı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı cankurtaran ekipleri, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan 3 ilçesinin kıyı şeridinde boğulma vakalarının önüne geçmek için önlemler almayı sürdürüyor.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev yapan ekipler, 6-12 Temmuz'da boğulma tehlikesi geçiren 35 vatandaşı kurtardı.
Bu arada, sahil şeridinde kaybolan 29 çocuk da bulunarak ailelerine teslim edildi.
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