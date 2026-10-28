Sakarya\'da domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk imha edilirken işletme kapatıldı

Sakarya'da domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk imha edilirken işletme kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'da domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk satışa sunulmadan imha edildi, işletmeye idari para cezası verilip faaliyeti sonlandırıldı ve suç duyurusu yapıldı. İl Müdürlüğü, güvenilir gıdada taviz verilmeyeceğini ve denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı.
Sakarya'da domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk imha edildi, ekiplerce işletme kapatıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, güvenilir gıdada taviz verilemeyeceği vurgulandı.
Denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtilen açıklamada, "Bakanlığımızın kamuoyu duyuru (ifşa) listesinde de yayımlanan işletmeye yönelik yapılan denetimler sonucu domuz eti tespit edilen 2,6 ton sucuk ürünü satışa sunulmadan imha edilmiştir. Sorumlu işletmeye idari para cezası uygulanmış, faaliyetine son verilmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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