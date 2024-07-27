Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da Eski Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Sakarya\'da Eski Belediye Başkanı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, evinden çıkıp aracına binerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yaralı halde aracından inen Soğuk, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sakarya Valisi Karadeniz, olayın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti ve Soğuk'a Allah'tan rahmet diledi.

27.07.2024 16:33
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Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlçede 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Soğuk (64), Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda duran aracından kendi imkanlarıyla yaralı halde inen Soğuk ardından yere yığıldı.

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Sakarya Valisi Karadeniz'in açıklaması

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, gazetecilere yaptığı açıklamada, eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un öğle saatlerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Olayın ardından ekiplerin hemen olay yerine giderek delil toplama çalışması başlattığını aktaran Karadeniz, "Cumhuriyet Başsavcımız, başsavcı vekilimiz, İl Emniyet Müdürümüz, Kaymakamımız hep birlikte olayın aydınlatılması için azami ölçüde gayret sarf etmekteler. Tüm delilleri değerlendirme konusunda çalışmalar devam etmektedir. Yakın zamanda sonuç alınacağını da ümit ediyorum. Ahmet Soğuk beyefendiye Allah'tan rahmet, Ferizli ilçemize ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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