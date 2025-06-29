Sakarya'da Gönüllülerden Toplumsal Uyum Destekleri - Son Dakika
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Sakarya'da Gönüllülerden Toplumsal Uyum Destekleri

Sakarya\'da Gönüllülerden Toplumsal Uyum Destekleri
29.06.2025 11:56
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Sakarya'da 52 gönüllü, denetimli serbestlikteki yükümlülere topluma uyum sürecinde yardım ediyor.

Sakarya'da akademisyen, avukat, sporcu, sanatçı, iş insanlarından oluşan 52 gönüllü, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlülere topluma uyum süreçlerinde destek veriyor.

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, yükümlülerin toplumsal hayata uyum sağlamalarına yardımcı olmak için sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve kamu kurumlarından uzmanların yanı sıra çeşitli meslek gruplarından gönüllüler de görev alıyor.

Tecrübelerini tedbir altındaki bireylere aktaran gönüllüler, yükümlülerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak, becerilerini geliştirmek ve onları kötü davranışlardan uzak tutmak için düzenlenen kültürel, sanatsal ve mesleki eğitimlerde rol model oluyor.

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Zekeriya Demirbacak, AA muhabirine, denetimli serbestliğin, "yükümlülerin toplum içinde izlendiği, kontrollü, çağdaş, insan ve eğitim odaklı takip ve infaz sistemi" olduğunu söyledi.

Demirbacak, denetimli serbestlikte yükümlülerin sadece imza atıp gittiği veya sonrasında takip edilmediği yönündeki algının yanlış olduğuna dikkati çekerek, suçun tekrarının önlenmesi, kişilerin topluma entegrasyonu ve suçsuz ideal topluma ulaşma yolundaki çalışmaların kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğinde sürdürüldüğünü anlattı.

Gizlilik hassasiyetiyle çalıştıklarına değinen Demirbacak, "Entegrasyon çalışmalarında bu hassasiyetlere dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle çocuklarla daha hassas ve özel çalışıyoruz. Şahsi bilgilerin mahremiyetini koruyoruz. Faaliyetlerimizi diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütmeye çalışıyoruz çünkü denetimli serbestlik toplumun tamamıyla hareket edildiğinde daha iyi sonuçlar verebilecek bir sistem. Bunun, çoğu sistemde olduğu gibi toplumdan bağımsız, kendi başına ilerleyebilecek, yol alabilecek sistem olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

"Sihirli kelimemiz: Gönüllülük"

Demirbacak, bakanlıklar ve yerel kurumlarla imzalanan protokollerin bulunduğunu aktararak, kent genelinde geçen yıl yaklaşık 16 bin dosyanın infazının gerçekleştiğini, bu yıl ise 7 binin üzerinde dosyanın işleme alındığını kaydetti.

"Buradaki sihirli kelimemiz: gönüllülük." diyen Demirbacak, sisteme dahil olan kişilerin suçtan, bağımlılıktan kurtulmaya yönelik duruş sergilemesinin önemine değindi.

Çalışma arkadaşlarının da çok özverili çalıştığını ve kamu kurumlarından gelen uzmanların da bu işe gönül verdiğini dile getiren Demirbacak, "Toplum olarak gönüllülüğü benimseyip suçun azalmasına, tekrarının önlenmesine yönelik hep birlikte bir şeyler yaptığımız zaman sonuca ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirbacak, madde bağımlılığıyla mücadelede Yeşilay, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'yle çalıştıklarını, toplumdan ne kadar çok destek alınırsa o kadar iyi sonuçlar elde edildiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gönüllülerimiz arasında toplumun her kesiminden, her meslek grubundan arkadaşlar var. Herkes tecrübesini, hayat koçluğunu, vizyonunu bizlere ve yükümlülerimize aktarıyorlar. Bunun neticesini şöyle gözlemleyebiliyoruz; hem bizlere hem yükümlülerimize belli katkılarda bulunuyorlar. Genç arkadaşımızla ilgilenildiğinde, yol gösterildiğinde iç dünyasındaki neticelerin yansımalarını görebiliyoruz. Faaliyetlerde ilk başlarda çekinen, sıkıldığını beyan eden arkadaşların, ilerleyen süreçte kurumumuza bakış açılarının değiştiğini, yaklaşımlarının farklılaştığını gözlemlemekteyiz."

"Onları daha bilinçli hale getirecek eğitimlerle desteklemeye çalışıyoruz"

Gönüllülerden Yeşilay Sakarya Şube Başkanı ve Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Genç, eğitim başta birçok konuda destek verdiklerini anlatarak, denetimli serbestliğin toplumda daha bilinir, hizmetlerinin de tanınır hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Genç, ağırlıklı olarak suçlu bireylerin topluma tekrar kazandırılması, aile unsurlarının tekrar bilinçli hale getirilmesi, suç işleme eğilimlerinin azaltılması yönünde eğitim odaklı ortak çalışmalar yaptıklarını anlattı.

SAÜ'nün faaliyetlerde köprü görevi gördüğünü belirten Genç, "Burada personele ve yükümlülere iletişim eğitimi, öfke kontrolü, stres yönetimi, sağlıklı yaşam konuları başta olmak üzere eğitimler veriyoruz. Onları daha duyarlı ve bilinçli hale getirecek eğitimlerle desteklemeye çalışıyoruz." dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) sosyal hizmet uzmanlarının, cuma günleri yükümlülere ve gerektiğinde ailelerine hizmet sunduğunu aktaran Genç, tedavi olmak isteyenlere yönlendirmeler yapıp danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

"Her branştan usta öğreticileri gönüllü olmaya davet ediyorum"

Gönüllü el sanatları usta öğreticisi Yıldız Deniz, gençlerin hayatına dokunabilmek, hem kendileri için hem de diğer insanlar için değerli olduklarını gösterebilmek için eğitimlere başladığını dile getirdi.

Deniz, 9 aydır gönüllü olarak 14-18 yaş arasındaki çocuklara etkinlik yaptığını, bu sürede olumlu değişim yaşadıklarını, sabrı, paylaşmayı, yardımlaşmayı ve birbirlerine değer vermeyi öğrendiklerini anlattı.

Başladıklarında bir an önce bitirip çıkma gibi sabırsızlıkların yaşandığını ancak şu an etkinlik yapmaktan keyif aldıklarına dikkati çeken Deniz, şöyle devam etti:

"Ahşap boyama, dekoratif el sanatları gibi etkinliklerle onları hayatlarındaki kötü olaylardan uzaklaştırmayı, onlara daha iyi hayat sunabilmeyi istiyorum. Her branştan usta öğreticileri gönüllü olmaya davet ediyorum çünkü gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara daha güzel hayat sunmak, yönlendirmek, kötü alışkanlıklarından kurtulmalarını sağlamak bizim elimizde. Sadece değer vermek yetiyor aslında çünkü değerli olduklarını ve hayatta birçok şeyi başarabileceklerini bizden öğreniyorlar."

Kaynak: AA

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