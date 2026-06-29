Sakarya'da Güvenlik Sorunsuz Geçti

Sakarya'da düzenlenen AK Parti'nin 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda görev alan 3 bin 824 emniyet ve jandarma personeli, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan görevini tamamladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sapanca ilçesinde 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen programda, il genelinde alınan güvenlik önlemleri sonucu herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Program süresince 450 ekipten oluşan 3 bin 200 emniyet personeli ile 204 unsurdan oluşan 624 jandarma personeli, Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanlığı görevlileriyle koordineli şekilde kentte ve otoyollarda güvenlik tedbirlerini uyguladı.