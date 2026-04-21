Sakarya\'da Haşereyle Mücadele Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcakların artmasıyla oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 10 araç ve 23 kişilik kadroyla vektörle mücadele için tam teçhizatla sahaya indi.

Dünya Sağlık Örgütünce tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen mücadelede ekosistemin bozulmaması ve insan sağlığı ön planda tutuluyor.

Ayrıca doğaya zararı olmayan türlerin yok edilmemesi konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

Çalışma sürecinde türlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel veriler inceleniyor. Ekipler, sulama kanalları, dere yatakları, rögarlar, göletler, bataklık alanlar ve süs havuzları gibi bölgelerde çalışıyor.

Vektörlerle mücadele, larva, sivri ve karasinek uçkun mücadeleleri, kışlak çalışması ve kemirgen türlere müdahale gibi farklı aşamalarla yıl boyu devam edecek.